31 грудня – це не лише останній день старого року, це також і важливий день для того, аби залишити все, що вас обмежувало і засмучувало, позаду. По суті, це – шанс на нове життя, який ви маєте дати самі собі.

Це час, коли треба берегти енергію дому, себе та свої наміри на майбутній рік. OBOZ.UA розповів, що краще не робити 31 грудня, щоб ненароком не забрати старі негаразди у новий рік.

Не прибираємо та не пришиваємо ґудзики

В останній день року не варто займатися “латанням” — вважається, що так ми переносимо старі проблеми та недоліки у новий рік.

Краще завершити всі побутові справи до 30 грудня, а 31-го дозволити дому “дихати” і приймати нову енергію.

Не позичаємо та не даємо в борг гроші (з 31 грудня до 19 січня, а краще взагалі не давати в борг)

Є давня традиція: хто віддає гроші в останній день року — віддає й свою удачу. А хто бере — бере й чужі турботи.

Цей період вважається сакральним коридором, коли фінансова енергія дуже чутлива. Утримайтесь від позик — нехай гроші залишаються в домі й множаться.

Не подаємо на святковий стіл раків

Раки символізують рух назад. У новорічну ніч важливо йти тільки вперед — у розвиток, очищення, нові можливості. Тому страви зі “зворотною енергією” під забороною.

Не викидаємо старі речі 31 грудня

Разом із непотребом можна ненароком викинути й удачу. Особливо небажано викидати речі, які довго служили дому: вони мають пам’ять і несуть енергетику родини.

Якщо хочете очистити свій дім від зайвого — зробіть це завчасно, хоча б за 2–3 дні до Нового року.

Не віддаємо в ремонт взуття чи одяг

Початок нового року – не про латання старого. В українській традиції вважалося, що речі, віддані в ремонт у цей день, “забирають” із собою енергію нових можливостей, а інколи й здоров’я.

Краще залишити все як є, а ремонти запланувати після свят. Або до них, заздалегідь

