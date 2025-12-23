Вночі в Одеській області росіяни знову атакували енергетичну, портову, транспортну та житлову інфраструктуру області.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності – за допомогою вже звернулися близько 900 людей.

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.