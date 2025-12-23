росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться в ранковому повідомленні Міністерства енергетики України 23 грудня, передає Інше ТВ.

Через атаку та влучання у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

