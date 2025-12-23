Згідно з проєктом звіту Пентагону, з яким ознайомилися журналісти, Пекін модернізує свій ядерний арсенал швидше за будь-яку іншу державу світу. Йдеться про понад 100 твердопаливних ракет DF-31, розміщених у шахтах на кордоні з Монголією. Хоча Пентагон раніше знав про будівництво цих об’єктів, кількість уже завантажених ракет озвучено вперше.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ця новина з’явилася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір створити глобальний план денуклеаризації разом із рф та Китаєм. Проте звіт Міноборони США демонструє повну відсутність інтересу Пекіна до дипломатії в цій сфері.

«Ми продовжуємо бачити відсутність бажання з боку Пекіна вживати таких заходів або вести більш всебічні переговори щодо контролю над озброєннями»,– зазначається у документі.

Попри те, що поточні темпи виробництва боєголовок дещо сповільнилися (у 2024 році запаси становили близько 600 одиниць), аналітики прогнозують, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 ядерних боєголовок.

Ситуація загострюється через наближення дати закінчення договору СНО-3 (New START) у лютому 2026 року – останньої угоди між США та рф, що обмежувала ядерні арсенали. Експерти побоюються, що без нової тристоронньої угоди світ опиниться у стані неконтрольованої гонки озброєнь.

Пекін традиційно відкидає ці звинувачення, називаючи звіт спробою “очорнити Китай”, та наполягає на своїй стратегії “невикористання ядерної зброї першим”.

