22 грудня на території Миколаївщини зареєстровано 6 пожеж, одна з яких — займання складського приміщення магазину в м. Снігурівка. Площа горіння склала 200 кв. м.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, чотири рази реєструвалися епізоди в житловому секторі

Так, у м. Миколаєві на площі 10 кв. м горів житловий будинок, який не експлуатується, а також сміття у підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку на незначній площі.

У с. Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району спалахнула кімната в приватному житловому будинку площею 20 кв. м.

У с. Велика Мечетня Кривоозерської громади Первомайського району зареєстрована пожежа даху приватного житлового будинку на площі 35 кв. м.

Ще одна епізод — займання моторного відсіку легкового автомобіля Citroen Berlingo. Площа горіння склала 4 кв.м.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались 45 вогнеборців, 11 одиниць техніки. Допомагали у гасінні відділення місцевої пожежної охорони с. Секретарка. У підвозі води сприяла техніка комунальних підприємств та фермерських господарств.

