Сьогодні вдень у м. Снігурівка Баштанського району сталася пожежа у складському приміщенні місцевого магазину. Через значну кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився. Площа пожежі становить близько 200 кв. м.

До ліквідації залучено відділення місцевого підрозділу ДСНС. Додатково на місце події направлено підрозділи з сусідніх районів та мобільно-оперативна група Головного управління. У підвозі води сприяє техніка місцевого комунального підприємства КП «Комунальник». Загалом на місці залучено 7 одиниць техніки, в тому числі 4 автоцистерни від ДСНС.

Органи місцевої влади перебувають у постійному контакті з офіцером-рятувальником громади та надають всебічне сприяння для забезпечення ефективної ліквідації пожежі.

Станом на 12:01 пожежу локалізовано, роботи з її ліквідації тривають. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.