Україна готує до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії», – зазначив очільник української держави.

Також він додав, що ведеться робота «з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів».

Також Президент поінформував, що готується також новий санкційний пакет Канади.

