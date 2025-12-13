Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни.

Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни, зазначив Президент України Володимир Зеленський.

«Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій.

І ми будемо працювати, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також нашими партнерами. Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує. Дякую всім, хто з Україною!», – мовиться в повідомленні очільника української держави.

