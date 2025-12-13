У зв’язку з тривалою відсутністю електроенергії виникло заповітряння внутрішньобудинкових мереж.

Про це сьогодні повідомила ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», передає Інше ТВ.

«Закликаємо ОСББ, управляючі компанії та ЖЕКи провести спуск повітря з внутрішньобудинкових систем опалення.

Окремо інформуємо, що в районі ПТЗ спостерігається слабка циркуляція теплоносія, оскільки відсутнє електропостачання на підкачувальній насосній станції.

Про подальший перебіг відновлювальних робіт та стабілізацію теплопостачання повідомлятимемо додатково», – інформує підприємство.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок масованої атаки на Миколаївщину населені пункти залишилися без світла й тепла, є постраждалі. Кім сказав, що вже зроблено в області