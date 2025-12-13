Внаслідок масованої атаки на область є постраждалі в Миколаєві. Всі служби працюють.

Вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, критична інфраструктура та електротранспорт міста Миколаєва.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім окреслив, що робиться в області, передає Інше ТВ.

«Переводимо усі об’єкти критичної інфраструктури на генератори.

Виконані заходи станом на зараз:

– розпочато запуск “Миколаївська ТЕЦ” за рахунок власних КГУ;

– переведено в роботу від генераторів 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” (покриття 85% споживачів). Роботи з підключення інших котелень до резервних джерел тривають;

– введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах МКП “Миколаївводоканал” – забезпечено подачу води та відведення стоків;

– забезпечено сталу роботу нового магістрального водопроводу;

– після досягнення належних технологічних параметрів на ТЕЦ та введення потужностей генерації першочергово буде заживлено 31 об’єкт критичної інфраструктури;

– готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення м. Миколаєва;

– введені в роботу 200 пунктів незламності, з них:

– 37 – у м. Миколаєві

– 73 – у Баштанському районі

– 90 – у Миколаївському районі;

– в Миколаєві запущено в роботу 38 тролейбусів з автономним ходом, 38 автобусів, 221 одиниця приватного транспорту. Усього – 297 одиниць міського транспорту.

Станом на 09.00 ранку, хто зі світлом по області – графіки ГПВ зараз для вас не діють. По іншим енергетики працюють, потрібен час», – йдеться в його повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок російської атаки Миколаїв і 2 райони області знеструмлені