З 11 по 14 грудня у м. Приштина, Автономний край Косово і Метохія (Республіка Сербія), проходить чемпіонат Європи серед молоді з тхеквондо (ВТФ).

Про результати виступів українських спортсменів повідомили у Федерації тхеквондо України, передає Інше ТВ.

Так, у другий день чемпіонату бронзову нагороду в категорії -63 кг здобув Самір Мірзоєв, тхеквондист з Миколаївської області.

Вітаємо!

Як повідомляло Інше ТВ, у червні цього року Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв – з «золотом» міжнародного рейтингового турніру в Австрії