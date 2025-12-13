Одещину атакували близько 300 цілей, з яких дрони та ракети різних типів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Ворог бив по портовій, енергетичній, газовій, промисловій та цивільна інфраструктурі Одеси та області.

Детальніше по застосованих засобах ураження:

Ударні/імітаційні БпЛА;

Крилаті ракети наземного базування типу Іскандер-К;

Крилаті ракети морського базування типу «Калібр»;

Аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

Балістичні ракети Іскандер-М/KH-23;

Протикорабельні ракети П-800 «Онікс» (попередньо).

Ця інформація попередня. Але на зараз відомо, що внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

За попередніми даними, в Одесі 4 людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.

Як повідомив очільник міської військової адміністрації, у більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання.