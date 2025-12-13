Одещину атакували близько 300 цілей, з яких дрони та ракети різних типів. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Ворог бив по портовій, енергетичній, газовій, промисловій та цивільна інфраструктурі Одеси та області.
Детальніше по застосованих засобах ураження:
- Ударні/імітаційні БпЛА;
- Крилаті ракети наземного базування типу Іскандер-К;
- Крилаті ракети морського базування типу «Калібр»;
- Аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- Балістичні ракети Іскандер-М/KH-23;
- Протикорабельні ракети П-800 «Онікс» (попередньо).
Ця інформація попередня. Але на зараз відомо, що внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.
За попередніми даними, в Одесі 4 людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.
Як повідомив очільник міської військової адміністрації, у більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання.