Як повідомляло ІншеТВ, Washington Post написав вчора про те, що Умєров таємно зустрічався з директором ФБР і його заступником, і це викликало занепокоєння в США

У Раді національної безпеки і оборони України “не підтверджують і не спростовують чутки про будь-які зустрічі” секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо переговорів із американською стороною.

Про це повідомила пресслужба РНБО у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Усі зустрічі відбуваються згідно із завданнями, визначеними керівництвом держави. Є завдання, які виконуються офіційно, але не публічно. Виходячи з цього ми не підтверджуємо і не спростовуємо чутки про будь-які зустрічі”, – повідомила пресслужба РНБО у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Нагадаємо, за даними видання Washington Post, останнім часом Умєров щонайменше тричі літав до Маямі для переговорів з представниками команди Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Джерела газети стверджують, що під час свого перебування в США Умєров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджино, і мовляв, “ці зустрічі викликали занепокоєння у західних посадовців, які досі не знають про їхні наміри та цілі”.