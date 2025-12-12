Директор ФБР Каш Пател та його заступник Ден Бонгіно зустрілися з головним переговорником України Рустемом Умєровим на тлі кампанії тиску США для завершення війни.

Про це пише The Washington Post.

Таємні зустрічі між головним українським мирним переговорником і керівництвом ФБР додали нової невизначеності у високостанові перемовини щодо завершення війни в Україні, повідомили дипломати та чиновники, знайомі з ситуацією.

Протягом останніх кількох тижнів головний переговорник президента Володимира Зеленського, Рустем Умєров, тричі літав до Маямі, щоб зустрітися з головним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і обговорити пропозицію щодо завершення майже чотирирічного конфлікту з Росією.

Але перебуваючи у Сполучених Штатах, Умєров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателом і його заступником Даном Бонгіно, кажуть четверо людей, які, як і деякі інші, говорили на умовах анонімності через конфіденційність переговорів.

Ці зустрічі викликали тривогу серед західних чиновників, які залишаються в невіданні щодо їхньої мети та змісту. Деякі вважають, що Умєров та інші українські посадовці могли шукати зустрічі з Пателом і Бонгіно в надії отримати амністію від можливих корупційних звинувачень, які можуть бути висунуті українцям. Інші побоюються, що цей новий канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, щоб він погодився на запропонований адміністрацією Трампа мирний план, який передбачає значні поступки Києва.

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила зустріч Умєрова з ФБР і сказала The Washington Post, що він «обговорював лише питання, пов’язані з національною безпекою», які не можуть бути оприлюднені.

Представник ФБР повідомив, що під час зустрічей обговорювалися спільні інтереси двох країн у сферах правоохоронної діяльності та національної безпеки. Тема фінансових злочинів та корупції в Україні виникала лише на одній зустрічі й не була основною, сказав він. Усі припущення про те, що Пател діяв неналежно, він назвав «повною нісенітницею».

Обидва керівники ФБР неодноразово критикували Україну у своїх публічних виступах.

Пател у березні ставив під сумнів масштаб американської допомоги Україні і закликав Конгрес провести розслідування щодо можливих зловживань американськими коштами.

Бонгіно звинувачував Зеленського у приховуванні ймовірної корупційної діяльності сина президента Джо Байдена, який був членом ради директорів української енергетичної компанії.

«Трамп дуже підозріло ставиться до Зеленського через те, що він і деякі люди в його уряді зробили, щоб замести під килим безумство Джо Байдена», — сказав Бонгіно в лютому.

Представник Білого дому заявив: «Представники США регулярно спілкуються зі світовими лідерами щодо питань національної безпеки». Він додав, що команда нацбезпеки Трампа «спілкується і з росіянами, і з українцями, щоб сприяти укладенню угоди про завершення війни», а ті, хто висловлює занепокоєння щодо зустрічей із ФБР, «не обізнані про дипломатичні обговорення і не знають, про що говорять».

Представник офісу Зеленського відмовився коментувати конкретні зустрічі, але наголосив: «Дурно пов’язувати все з “корупцією”».

The New York Post теж повідомив про зустріч Умєрова з Пателом в статті від 28 листопада. Зустріч Умєрова з Бонгіно раніше публічно не розкривалась.

Фото: Радник з національної безпеки України Рустем Умєров зустрічається з державним секретарем Марко Рубіо та іншими представниками адміністрації Трампа в Голландейл-Біч, Флорида, 30 листопада.

Перемовини відбуваються в критичний момент для України. Адміністрація Трампа чинить тиск, щоб Київ погодився на план завершення війни, який матиме величезні наслідки для державних кордонів і територіальної цілісності.

Україна також переживає наймасштабніший корупційний скандал із часу обрання Зеленського у 2019 році. Минулого місяця українські слідчі заявили, що зі сфери енергетики було вкрадено 100 мільйонів доларів через корупційні схеми та відкат.

Вісім людей, включно з колишнім бізнес-партнером Зеленського, звинувачуються в розтраті, відмиванні коштів і незаконному особистому збагаченні.

Головний помічник Зеленського, Андрій Єрмак — друга за впливом людина в Україні — подав у відставку в кінці листопада після обшуку в його будинку.

Ще один близький соратник Зеленського, Олексій Чернишов, який служив віцепрем’єром, за версією української влади, отримав 1,3 мільйона доларів відкатів.

«У них справді масштабна корупційна ситуація», — сказав Трамп журналістам цього тижня, зазначивши, що цей скандал викликає заклики провести вибори в Україні. «Люди запитують: коли ж у них вибори?»

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році змусило Київ запровадити воєнний стан, включно з відтермінуванням президентських і парламентських виборів.

У Києві та за його межами ширяться припущення, що Умєров, який також є радником з нацбезпеки України, може бути замішаний у розширюваному розслідуванні про розкрадання, особливо враховуючи те, що антикорупційні органи розширили розслідування в оборонний сектор. Раніше Умєров очолював Міністерство оборони України.

«Я була здивована, що його відправили на перемовини, зважаючи на чутки про його ймовірну причетність до скандалу», — сказала Анджела Стент, колишня співробітниця розвідки в адміністрації Джорджа Буша та науковиця з Джорджтауна.

Депутат української опозиції Володимир Ар’єв сказав The Post, що залишати Умєрова головним переговорником, поки над ним нависає тінь підозр, є безвідповідально.

«Людина, за якою тягнеться хвіст корупційних підозр, не повинна вести доленосні переговори, поки цей хвіст не обрубано», — сказав Ар’єв.

Прихильники Умєрова кажуть, що він є цінним активом Києва: його спокійна поведінка та вправна англійська допомогли налагодити кращий контакт із американськими чиновниками, ніж той, який у них був із Єрмаком, на якого Зеленський раніше сильно покладався.

Але його зустрічі з ФБР викликали підозру серед західних партнерів України через присутність Патела — фігури, яка опинилася в центрі першого імпічменту Трампа. Той імпічмент стосувався погроз Трампа відкликати допомогу Україні, щоб отримати інформацію про діяльність Гантера Байдена в українській енергетичній компанії. Сенат виправдав Трампа.

Фіона Гілл, колишня посадовиця в адміністрації Трампа, дала свідчення Конгресу, що Пател займався українськими питаннями за межами своєї компетенції як радник Білого дому — про що їй повідомляли колеги. У звіті про імпічмент, опублікованому демократами Палати представників, також згадуються контакти Патела з Руді Джуліані перед тим, як адміністрація Трампа заморозила 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Гілл сказала The Post, що нова поява Патела «ймовірно викличе ще більше занепокоєння та збентеження в Європі».

Пател завжди заперечував існування будь-якого “таємного каналу” з Трампом щодо України у свій перший термін і заявив, що його спілкування з Джуліані не мало стосунку до України.

ФБР багато років співпрацює з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), допомагаючи Києву боротися з корупцією, що залишилася у спадок від СРСР. Але зустрічі на такому високому рівні між головним українським переговорником і директором ФБР є незвичними.

«Це незвично, щоб людина на такій посаді зустрічалася з керівництвом ФБР», — сказав Сем Чарап, колишній співробітник Держдепу та науковець із корпорації RAND.

Фото: Заступник директора ФБР Дан Бонгіно, поруч із генеральним прокурором Пем Бонді та директором ФБР Кашем Пателом, виступає на пресконференції у Вашингтоні 4 грудня.

Поширена тема дипломатії Трампа щодо України — розширення числа помічників, які працюють над питанням війни, особливо на тлі його невдоволення затримками у досягненні угоди. Окрім держсекретаря Марко Рубіо та Віткоффа, багаторічного друга та девелопера, Трамп також залучив свого зятя Джареда Кушнера та секретаря армії Деніела Дрісколла, союзника віцепрезидента Джей Ді Ванса.

Збільшення кількості учасників переговорів призвело до непорозумінь і плутанини щодо умов угоди та позиції США.

Деякі американські посадовці підтримують пропозицію, за якою Україна відступає з частини Донецької області в обмін на інші території, які контролює Росія, — наприклад, Запорізьку атомну електростанцію.

Цього тижня Зеленський розкритикував ідею передачі будь-якої території.

«За нашими законами, за міжнародним правом — і за моральним правом — ми не маємо права нічого віддавати», — сказав він після зустрічі з європейськими лідерами. «За це ми і боремося».

Але поки перемовини буксують, російські війська просуваються на сході, користуючись браком боєприпасів і живої сили в України. Росія також продовжує масовані удари по енергетичній інфраструктурі, спричиняючи віялові відключення та підвищуючи ризик масштабних перебоїв узимку.

Трамп чітко заявив, що його терпіння вичерпується і що якщо Україна не погодиться на територіальні переговори, то може втратити ще більше на полі бою.

«У вас гине тисячі людей щотижня», — сказав Трамп. — «Час завершувати цю війну».