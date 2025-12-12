Черкаський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі про нібито примусову реєстрацію українки як фізичної особи-підприємця через застосунок “Дія” без її волевиявлення. Позивачка дізналася про “підприємницький статус” лише після того, як податкова почала вимагати сплату боргів, повідомляє УНН з посиланням на судове рішення.

Адвокати позивачки просять визнати незаконним та скасувати запис у Єдиному державному реєстрі, яким 14 березня 2023 року позивачку зареєстрували як ФОП.

За твердженням позивачки, жодних заяв на реєстрацію вона не подавала, а Міністерство цифрової трансформації України та ДП “Дія” нібито здійснили реєстрацію без її згоди. Уже згодом на жінку “накопичився” податковий борг у сумі понад 38 тис. грн єдиного податку та 7200 грн військового збору, що підтверджується позовом податкової у іншій справі.

Про те, що вона зареєстрована як ФОП, жінка дізналася випадково, отримавши рекомендований лист із ухвалою суду у справі щодо стягнення боргів. До цього жодних повідомлень від податкової чи інших органів вона не отримувала.

Справу розглядатимуть у спрощеному провадженні, без виклику сторін.

Мінцифри та ДП “Дія” зобов’язані протягом 15 днів подати відзив із повним переліком доказів, надати усі документи, що стосуються реєстрації позивачки як ФОП, вказати, хто саме та на яких підставах здійснив реєстрацію.

У разі відсутності таких пояснень спір може бути оцінений як визнання позову, зазначила суддя.