Переговорна команда України продовжує роботу.

Про те, в яких напрямках вона йде, сьогодні Президенту України Володимиру Зеленському кілька разів доповідав Рустем Умєров, поінформував очільник української держави на своєму телеграм-каналі.

«На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки.

На майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: Премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти.

Третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів. Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров.

На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими. Дякую всім, хто допомагає! І вдячний особливо всім нашим воїнам на фронті, кожному результативному підрозділу, також кожному й кожній, хто працює на нашу оборону та українську державу. Сильні позиції України в захисті – це сильні позиції в дипломатії. Слава Україні!», – написав Володимир Зеленський.

