Про це повідомив президент Зеленський.

-Сьогодні провели конструктивну і глибоку розмову з американською командою щодо одного з трьох документів, над якими зараз працюємо, – гарантій безпеки. Від Америки були Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. Дякую також Марку Рютте, який представляв НАТО.

Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат.

Гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову.

Домовилися, що команди активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки. Дякую всім, хто допомагає!