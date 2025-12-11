В Одесі 4 грудня група оповіщення Пересипського районного ТЦК зупинила бійця 36-ї бригади морської піхоти Романа Покидько, який пів року тому був звільнений з полону, а в Одесі перебував на реабілітації, повідомили в ГО “Захист Держави”.

Він показав військовий квиток, медичні документи та посвідчення УБД, але його заштовхали до службового авто ТЦК, побили і застосували газ. Після цього прямо під час руху викинули з автівки. За даним інцидентом подано заяву до поліції.

Одеський обласний ТЦК у зв’язку з цим зробив заяву

У зв’язку з поширенням публічної заяви громадської організації щодо можливих протиправних дій представників Пересипського РТЦК та СП м. Одеси відносно діючого військовослужбовця, Одеський обласний ТЦК та СП повідомляє:

Керівництву Одеського обласного ТЦК та СП відомо про даний інцидент. Наказом начальника Одеського обласного ТЦК та СП вже призначено та триває службове розслідування. Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі.

Мета перевірки — об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини.

Позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом.

Закликаємо дочекатися результатів службового розслідування та офіційних висновків правоохоронних органів.