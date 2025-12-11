На тлі масових протестів, що тривали кілька тижнів, уряд країни пішов у відставку, повідомив прем’єр-міністр Росен Желязков після засідання коаліції.

Про це повідомило видання Novinite.

Уряд на чолі з прем’єр-міністром Желязковим сьогодні офіційно подав у відставку, що стало важливим поворотним моментом у політичному ландшафті Болгарії. Заява була зроблена під час короткої прес-конференції, що відбулася в Раді міністрів, після кількох годин інтенсивних спекуляцій серед політичних оглядачів та ЗМІ.

У заяві, зачитаній прем’єр-міністром, кабінет міністрів назвав «втрату політичної підтримки та необхідність відновлення довіри громадськості» ключовими причинами цього рішення. Желязков наголосив, що цей крок був зроблений «в інтересах інституційної стабільності», і висловив вдячність міністрам та партнерам по коаліції, які працювали разом з ним.

Відставка негайно запустила конституційну процедуру, яка вимагає від президента проконсультуватися з парламентськими групами та доручити формування нового уряду. Ранні реакції опозиційних партій варіювалися від закликів до швидких виборів до вимог щодо експертного або тимчасового кабінету міністрів.

З поширенням новини про відставку реакція з усього політичного спектру посилювалася. Законодавці охарактеризували ситуацію як «несподівану», «неминучу» або «давно назрілу», залежно від їхньої партійної приналежності. Раптовий спосіб, у який було оголошено про це — за кілька хвилин до очікуваного вотуму недовіри — викликав різкі коментарі як з боку прихильників, так і з боку критиків.

Біля Національних зборів атмосфера залишалася напруженою. Демонстранти, які постійно були присутні протягом останніх днів, зустріли це рішення зі сумішшю полегшення та скептицизму. Деякі висловлювали надію на новий політичний напрямок, інші ж висловлювали занепокоєння, що відставка може поглибити інституційну невизначеність, яка вже охопила країну.

У парламенті одразу ж увага приділялася процедурним крокам, необхідним після відставки уряду. Згідно з Конституцією Болгарії, президент тепер повинен розпочати консультації з парламентськими групами та вирішити, яка політична сила отримає першу мандат на спробу сформувати новий кабінет міністрів. Доки цей процес не завершиться, очікується, що міністри Желязкова продовжуватимуть працювати як тимчасові міністри, щоб забезпечити наступність.

Політичні аналітики зазначили, що відставка, хоча й драматична, може бути лише початком складнішого періоду. Очікується, що коаліційні переговори будуть складними, враховуючи фрагментований парламентський ландшафт та підвищену чутливість громадськості до політичної поведінки. Деякі експерти зазначили, що дострокові вибори залишаються ймовірним сценарієм, якщо партії не зможуть досягти дієвої угоди.

Міжнародні спостерігачі та дипломатичні представники в Софії також уважно стежили за подіями. Кілька посольств повторили заклики до «стабільності, прозорості та діалогу» протягом перехідного періоду.

Наразі наступні кроки залежать від консультацій з Президентом — і від того, чи зможуть парламентські сили знайти спільну мову в дедалі поляризованішому середовищі.