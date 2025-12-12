Російські медіа поширюють заяви міноборони РФ зі звинуваченнями на адресу України про нібито “підготовку до використання зброї масового ураження”. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише Кореспондент.

“Російські медіа поширюють заяви Міноборони РФ з вигаданими звинуваченнями на адресу України у підготовці до використання зброї масового ураження. Зокрема, в РФ заявляють, нібито СБУ “моделювала вибух у людному місці брудної ядерної бомби” та може її застосувати “під чужим прапором”, – ідеться в повідомленні.

Російськими пропагандистами тиражуються звинувачення у використанні хімічної зброї, спробі спровокувати техногенну катастрофу, тестуванні фармакологічних препаратів на власному населенні, додали в ЦПД.

Такі брехливі бездоказові звинувачення російське командування вигадує регулярно для інформаційних операцій проти України.

Ворог намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, виправдати терор на тимчасово окупованих територіях України та змістити фокус уваги з воєнних злочинів РФ. Саме армія РФ застосовує заборонені хімічні речовини проти України, що стало підставою для запровадження міжнародних санкцій.