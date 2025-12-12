В Італії 12 грудня розпочався масштабний загальнонаціональний страйк, спрямований проти проєкту бюджету, який просуває уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, пише ЛБ.

Протести охопили державний сектор — школи, лікарні, поштову службу. У низці міст до акцій проєднався громадський транспорт, через що місцями виникли перебої у русі.

Найбільша профспілкова конфедерація країни CGIL заявила, що запропонований урядом бюджет «погіршить умови життя і праці людей і торкнеться працівників, пенсіонерів, молоді та жінок». У заяві профспілки наголошується, що влада не робить пріоритетом фінансування охорони здоров’я, системи освіти, догляду за літніми людьми, доступного житла та місцевого транспорту, навіть попри те, що в проєкті заклали 18 млрд євро видатків на ці сфери.

Італійські депутати почнуть обговорення бюджету наступного тижня. Документ має пройти затвердження в обох палатах парламенту до кінця року.