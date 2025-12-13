Оззі – суміш французького бульмастифа, він став справжньою зіркою родини Пік з Оклахома-Сіті, в США, завдяки своєму неймовірно довгому язику. З його посмішкою та звичкою стрибати, як кенгуру, собака ідеально вписався у веселу сімейну атмосферу — і тепер потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на офіційному сайті GWR.

2025 року Оззі встановив рекорд за найдовший язик серед живих собак — його довжина становить 19,89 см. Зазвичай язик звисає з боку рота або допомагає йому ловити іграшки та злизувати їжу. Рекорд побив попереднє досягнення собаки Рокі з Іллінойсу (12,7 см), а також рекорди серед людей: у жінок (Шанель Таппер — 9,75 см) та чоловіків (Нік Стоберл — 10,1 см).

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Власниця собаки, Анджела Пік, розповіла, що сім’я дізналася про рекорд під час звичайного візиту до ветеринара для стрижки кігтів. Ветеринари виміряли язик від кінця морди до кінчика — і виявили його рекордну довжину.

«Він завжди мав язик, що стирчить із рота, ще від народження», — пояснила Анджела. За її словами, зі здоров’ям Оззі все гаразд: зуби й загальний стан тіла перевіряли декілька разів.

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Попри гігантський язик, Оззі рідко користується ним для поцілунків чи «прибирання» крихт. «Він підходить до нас і трется носом, показуючи любов, але не лиже багато речей», — сміється Анджела. Мастиф воліє гратися у дворі, їздити в машині та стрибати вгору-вниз, коли збуджений.

Собака із найдовшим язиком у світі / © Guinness World Records

Щодня Оззі споживає приблизно півлітра корму для собак з високою активністю, що допомагає підтримувати здорову вагу та енергійність. Його величезний язик постійно привертає увагу перехожих, спричиняючи усмішки у дітей і дорослих. Анджела зазначила, що сім’я надзвичайно щаслива, що світ дізнався про унікальний талант їхнього улюбленця.

Що відомо про життя Оззі?

Оззі з’явився у родини Пік, ще коли був цуценям. Увесь цей час сім’я спостерігала, як язик ріс разом із тілом і лапами собаки. Однак, як не дивно, Оззі рідко використовує свій язик для ніжних поцілунків чи прибирання крихт з підлоги.

“Кумедно, враховуючи особливості його язика, він майже не лиже. Він не цілується: підходить впритул до обличчя, ніжно пестить і треться носами, але нічого особливо не облизує”, – розповідає Анджела.

Натомість мастиф воліє гратися у дворі зі своєю сім’єю, кататися на машині та стрибати вгору та вниз, як зайчик, коли збуджений.

“Він – неймовірно лінивий, але водночас дуже активний, що просто вражає. Він виходить надвір та стрибає, як кенгуру. Він – дуже грайливий. Іноді він не усвідомлює свій розмір, але він також знає, що не може нас повалити, тому що він більший за нас”, – продовжила власниця собаки.

Враховуючи такий великий язик, очевидно, що Оззі потрібна величезна кількість їжі, щоб протриматися весь день. Анджела підрахувала, що собака з’їдає приблизно половину глечика собачого корму на день. Він їсть корм для собак, призначений для активного способу життя. Лікарі з’ясували, що така їжа ідеально підходить тварині – не тільки для набору здорової ваги, але й тому, що це м’який корм, який йому легко їсти язиком.

Щоразу, коли Оззі виходить на вулицю, його величезний язик незмінно стає темою розмов, даруючи гарний настрій як дітям, так і дорослим. Анджела каже: незнайомці щоразу усміхаються, коли бачать їхнього собаку.

Власниця собаки додає: сім’я надзвичайно щаслива, що світ дізнався про унікальний талант їхнього улюбленця.

