Оперативна ситуація залишається складною – ворог веде наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення.

В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 – найбільше від початку війни. Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани кремля, не відмовляється від тактики активної оборони та ефективно її застосовує.

На цьому Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував на цьому під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України за попередній місяць, передає Інше ТВ.

«Чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 тис. осіб. Водночас ворогові не вдається наростити цей показник, попри активний рекрутинг у рф, тому що наші воїни щодня “мінусують” тисячу окупантів убитими й пораненими.

Так, ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території. Втім, заяви російської пропаганди про темпи просування військ рф не відповідають дійсності.

Більше того, на деяких важливих напрямках ми ведемо власні активні дії та зачищаємо населені пункти від противника.

Зокрема, тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується.

Водночас, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

Ще раз висловлюю глибоку вдячність українським солдатам, сержантам та офіцерам, які гідно тримають стрій, є найкращим гарантом нашої незалежності та найсильнішим аргументом на переговорах для досягнення справедливого миру», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

За інформацією Сирського, засобами DeepStrike за минулий місяць виконано 81 вогневе завдання та уражено 98 цілей противника на території рф. «Працюємо далі, зокрема б’ємо по нафтопереробній галузі ворога, яка є основним джерелом фінансування війни», – сказав він.

Українські артилеристи в листопаді уразили понад 4,1 тис. об’єктів противника, ракетні війська – понад сотню.

Засобами РЕБ за місяць подавлено 94 тис. засобів повітряного нападу, з них – 2,2 тис. “шахедів”, 7 тис. “молний”.

За підсумками наради Головнокомандувач ЗСУ поставив необхідні завдання органам військового управління.

«Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ», – додав він.

