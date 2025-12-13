У п’ятницю, 12 грудня, на Миколаївщину з робочим візитом прибула Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. У межах поїздки вона провела нараду щодо реалізації державної ветеранської політики в регіоні та ознайомилася з роботою ключових об’єктів ветеранського спрямування.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Так, у нараді взяли участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі, народний депутат України Олександр Пасічний, народний депутат України Максим Дирдін, керівники структурних підрозділів МОВА, представники органів місцевого самоврядування, обласної ради, а також онлайн долучилися представники територіальних громад області.

Під час наради розглянули такі ключові питання:

реалізація стратегії ветеранської політики в області;

впровадження єдиної цифрової платформи послуг для ветеранів;

формування обласного плану на 2025 рік та врахування державних програм підтримки;

забезпечення доступності медичних послуг та роботи профільних закладів;

питання соціальної підтримки, реабілітації та адаптації військовослужбовців.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова наголосила на важливості системної взаємодії та ефективного використання державних інструментів підтримки ветеранів.

«Наша головна мета – щоб кожен ветеран мав доступ до послуг, які вже створені та профінансовані державою. Ми запровадили єдину цифрову платформу, яка об’єднує всі державні програми, гарантії та можливості. Миколаївщина – одна з тих областей, де формується сильне ветеранське середовище, і ми будемо надалі підтримувати ваші ініціативи», – зазначила вона.

Також, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив на важливості узгодження дій між регіоном та Міністерством.

«Ми узгодили з Міністерством пряму комунікацію та спільні дії, щоб наша регіональна стратегія відповідала державній. Окремо обговорили програму «Хвилька» та інші інструменти, які допоможуть громадам швидше впроваджувати послуги для ветеранів. Міністерство підтримало наші пропозиції щодо фінансування, управлінських рішень і масштабування напрацьованого досвіду Миколаївщини на державному рівні» – наголосив він.

Крім того, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі наголосив на правильній організації роботи фахівців із супроводу ветеранів.

«Закликаю всіх не відволікати фахівців із супроводу на завдання, які не належать до їхніх функцій. Ветеранська політика охоплює широкий спектр питань – державні інструменти, обласну програму, роботу громад – і кожен напрям має виконуватися відповідно до визначених повноважень. Фахівець із супроводу має зосереджуватися саме на своїх обов’язках, а не на заповненні сторонніх таблиць чи виконанні невластивих робіт. Це наше спільне зобов’язання – забезпечити правильну організацію процесів» – сказав він.

До того ж, під час робочої поїздки Наталія Калмикова також відвідала:

Комунальну установу «Миколаївський центр підготовки громадян до національного спротиву»

Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни

Реабілітаційний центр

Бізнес-проєкт – тату-салон, започаткований дружиною ветерана

У кожному з закладів Наталія Калмикова ознайомилася з умовами роботи, послугами, які надаються військовослужбовцям та ветеранам, а також з актуальними потребами й напрямами подальшого розвитку.

За підсумками візиту сторони узгодили спільні кроки щодо вдосконалення реалізації ветеранської політики в області, посилення міжвідомчої взаємодії та розширення доступу ветеранів до державних і регіональних програм. Напрацьовані пропозиції буде передано на опрацювання профільним центральним органам виконавчої влади.

