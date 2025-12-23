У рамках проекту APPUI Santé, що впроваджується агенцією Expertise France, шість обласних дитячих лікарень України отримали сучасні хірургічні лапароскопічні стійки.

Постачання відбулося восени 2025 року, допомогу отримали медичні заклади Тернопільської, Запорізької, Миколаївської, Київської, Чернігівської та Рівненської областей. Загальна вартість обладнання становить понад 30 млн грн.

Це високотехнологічні мобільні системи, що поєднують у собі всі необхідні інструменти для проведення малоінвазивних (лапароскопічних) операцій. Використання таких технологій дозволяє зменшити травматичність втручань, пришвидшити відновлення пацієнтів та забезпечити більш безпечне й якісне лікування, повідомляє Урядовий портал.

Шість лапароскопічних стійок було передано в рамках проекту APPUI Santé, який впроваджується в Україні Програмою здоров’я агенції Expertise France. Проект має на меті зміцнення української системи охорони здоров’я шляхом забезпечення сучасним медичним обладнанням відповідно до критичних потреб, визначених Міністерством охорони здоров’я України. Ініційований і підтриманий Урядом Франції, проект фінансується Центром кризової підтримки (CDCS) Міністерства Європи і закордонних справ Франції. Окрім того, за сприяння агенції Expertise France було профінансовано доставку, встановлення обладнання в медичних закладах, а також проведення базового навчання медичного персоналу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Франція профінансувала підтримку системи охорони здоровʼя України на суму понад 200 млн євро (понад 9 млрд грн). Йдеться, зокрема, про мобільні рентгенапарати, системи УЗД, апарати ШВЛ, інкубатори та хірургічне обладнання – усе необхідне для підтримки роботи медичних закладів у надзвичайно складних умовах.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність Уряду Франції та команді Expertise France за сталу підтримку української системи охорони здоров’я та допомогу дітям, які потребують якісної хірургічної допомоги.

