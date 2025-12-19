На виїзному засіданні КМУ, яке 19 грудня відбулося в Запоріжжі, було перерозподілено кошти на важливі інфраструктурні проєкти в регіонах, зокрема і прифронтових.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

Зокрема було спрямовано 40 млн грн на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні. А щн 30 млн грн – на Харківську обласну дитячу лікарню, зокрема на будівництво шахти ліфту для маломобільних пацієнтів та капітальний ремонт приймального відділення.

Як повідомляло Інше ТВ, 20 листопада 2025 року на сесії Миколаївської облради було прийнято рішення, що реконструкцією Миколаївської обласної дитячої лікарні буде займатися МОЗ України