Світові продажі обладнання для виробництва напівпровідників продовжують швидко зростати. За прогнозом галузевої асоціації SEMI, у 2025 році цей ринок досягне 133 мільярдів доларів, що на 13,7% більше у річному вимірі. У 2026 році показник має зрости до 145 мільярдів доларів, а у 2027 – до 156 мільярдів доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

У новому звіті SEMI зазначається, що інструменти для виробництва мікросхем входять у період прискореної інфляції. Основними чинниками називають зростаючий попит з боку ШІ, а також навантаження, пов’язані з хмарними обчисленнями. Додатковий тиск на ціни створює перехід індустрії до масового виробництва за нормами 2 нм із використанням транзисторів gate-all-around (GAA).

Особливо це помітно у сегменті Wafer Fab Equipment. Після зростання продажів на 9,8% цього року SEMI прогнозує ще два роки стабільного підйому – на 5,5% і 6,6%. Компанії розширюють виробничі потужності, щоб задовольнити попит на ШІ-прискорювачі, системи високопродуктивних обчислень і преміальні мобільні процесори.

Суттєво зростають і капітальні витрати, пов’язані з пам’яттю. Попит на високошвидкісну пам’ять HBM штовхає ринок угору, а сегмент обладнання для NAND може зрости на 45,4% лише цього року. Продажі обладнання для DRAM, за оцінками, також покажуть приріст – приблизно на 15,4%.

За словами генерального директора SEMI Аджита Маночі, інвестиції для підтримки попиту з боку ШІ виявилися значно сильнішими, ніж очікувалося в середині року. Саме це змусило організацію підвищити прогнози для всіх сегментів ринку.

Основні витрати на обладнання й надалі концентруватимуться в Китаї, Тайвані та Південній Кореї. Водночас SEMI очікує зростання у всіх регіонах, які потрапили до прогнозу на найближчі два роки.

Паралельно аналітична компанія Omdia зафіксувала зростання доходів світового ринку напівпровідників на 14,5% у квартальному вимірі. Загальний обсяг виручки вперше перевищив 200 мільярдів доларів і досяг 216,3 мільярда доларів. Старший аналітик Lino Jeng зазначає, що попит на звичайну DRAM зростає разом із HBM, оскільки масштабується інференс ШІ, що призводить до короткострокового, але різкого стрибка цін.

Дефіцит пам’яті та зростання витрат у напівпровідниковій галузі можуть безпосередньо вдарити по геймерах, як пише DigitalTrends. За даними галузевих джерел, у 2026 році NVIDIA може скоротити виробництво відеокарт GeForce RTX 50 на 30–40% порівняно з першою половиною 2025-го. Причина не у слабкому попиті, а в нестачі пам’яті, насамперед GDDR7, яку активно споживають дата-центри, ШІ-прискорювачі та корпоративне обладнання. Виробники пам’яті віддають пріоритет саме цим високоприбутковим сегментам, залишаючи споживчі відеокарти з обмеженими поставками.

Найбільше це може вдарити по середньому сегменту – моделях на кшталт RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті, що вже стає мінімальним стандартом для сучасних ААА-ігор. Водночас професійні RTX PRO скорочення не торкнуться, адже вони значно вигідніші для NVIDIA. На тлі відмови Micron від споживчої лінійки Crucial, можливого підвищення цін на пам’ять від Samsung і попереджень Dell про здорожчання ПК, 2026 рік може принести геймерам нову хвилю дефіциту відеокарт і високих цін.