Міністерство оборони забезпечило організацію у Збройних Силах України повного та безперебійного циклу відбору, обліку та зберігання біологічного матеріалу. Станом на сьогодні понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біологічного матеріалу, а 95% зразків доставлено для зберігання до Центру обліку геномної інформації.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Це критично важливо для оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях та швидкої ідентифікації захисників у випадках їх зникнення безвісти.

В умовах воєнного стану відбір біологічного матеріалу є обов’язковим та здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» та Порядку, затвердженого наказом Міністерства оборони України № 438 від 28.07.2023.

Для процедури використовуються сучасні, безпечні та неінвазійні методики, зокрема відбір букального епітелію за допомогою аплікаторів. Процедура є безболісною, простою та відповідає всім національним і міжнародним стандартам.

Міноборони забезпечило ефективну організацію всіх етапів реалізації Закону:

налагоджено системний і масштабний процес відбору зразків;

стандартизовано механізми передачі й транспортування матеріалів до уповноваженого підрозділу;

забезпечено взаємодію з Міністерством внутрішніх справ у рамках кримінальних проваджень, пов’язаних зі зникненнями безвісти.

Міноборони також забезпечило пріоритетний відбір у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрах, а також у підрозділах, що виконують бойові завдання на передовій. Паралельно триває робота із закупівлі та залучення додаткових комплектів від міжнародних партнерів для розширення масштабів програми.

Міноборони й надалі послідовно нарощуватиме темпи відбору та вдосконалюватиме систему геномної ідентифікації, підвищуючи рівень захищеності кожного українського військовослужбовця.

