У четвер, 20 листопада, відбулося засідання тридцять другої сесії Миколаївської обласної ради, під час якого вперше використали систему голосування «Голос». 46 депутатів розглянули 5 питань порядку денного. Усі вони були опрацьовані на засіданнях постійних комісій та погодженні на Президії обласної ради.

Як повідомили в Миколаївській облраді, ключовим питанням, яке підтримали депутати на засіданні, став проєкт рішення, який дозволяє Міністерству охорони здоров’я виконувати частину функцій замовника будівництва реконструкції Миколаївської обласної дитячої лікарні. Роботи проводитимуться у рамках проєкту “Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя” (HEAL Ukraine).

«Це те питання, заради якого ми в першу чергу зібрали сесію. Ми залучаємо більше 160 мільйонів гривень на цей проєкт від Банку розвитку Ради Європи. МОЗ обиратиме підрядника, здійснюватиме координацію будівництва та нагляд за виконанням, виконуватиме повноваження замовника та платника виконання робіт», – зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Як повідомляло Інше ТВ, 18 березня 2025 року КМУ виділив 100 млн.грн. на реконструкцію КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».