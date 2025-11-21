Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб
танків – 11 357 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.
артилерійських систем – 34 550 (+20) од.
РСЗВ – 1 546 (+0) од.
засоби ППО – 1 247 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.
крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.
спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Дані уточнюються.