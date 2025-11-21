Вчора ввечері відбулася зустріч президента Зеленського із фракцією “Слуги народу”. Багато хто очікував, що Зеленський повідомить нардепам сенсаційну новину – про відставку Єрмака. Тим більше, що деякі члени фракції не з останніх прозоро натякали про бажаність такого рішення. Але дива не сталося. Радіо Свобода вирішило нагадати про те, хто такий та звідки взявся Андрій Єрмак, якому сьогодні якраз виповнилося 54 роки.

…21 листопада 2021 року. Андрій Єрмак пишно святкує своє 50-річчя в президентській резиденції «Синьогора» в селищі Гута на Івано-Франківщині. Там був і президент Володимир Зеленський і багато представників політичного бомонду України. Через чотири роки ситуація змінилась і зараз не до масштабних святкувань – в Україні війна. Але і над самим Єрмаком також збираються хмари на тлі резонансного корупційного скандалу і звинувачень у тому, що саме він є архітектором монополізації влади президентом України Володимиром Зеленським. Лунають заклики до відставки Єрмака – причому вже навіть у пропрезидентському таборі. Підлило масла у вогонь те, що на «плівках Міндіча» Єрмак нібито фігурує під закодованим прізвиськом «Алі-Баба».

Видання The American Conservative в кінці жовтня – ще до корупційного скандалу в Україні – вийшло зі статтею під промовистим заголовком «Найвищий посадовець Зеленського є великою проблемою».

«Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року Єрмак став таким же могутнім, як і український президент, якщо не більше», – говорилося в статті.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, за даними видання, контролює потоки інформації, яку отримує Володимир Зеленський, – зокрема між Києвом та західними столицями, він відсунув убік міністрів і контролює дипломатичні канали. Він виштовхнув на маргінес багатьох посадовців або цілі інституції, як-от ГУР і головного військового розвідника Кирила Буданова. За даними американського видання, Єрмак міг докласти руку і до усунення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський та Єрмак дружні вже дуже довгий час – адже міжнародний юрист за освітою Єрмак працював і в кіногалузі як продюсер фільмів – а це та сфера, де робив собі ім’я і колишній комік та актор Володимир Зеленський. Єрмак спродюсурував принаймні чотири фільми.

Війна

Президент Зеленський має давні дружні зв’язки з Єрмаком, який став його помічником одразу після інавгурації Зеленського в травні 2019 року.

З початку лютого 2020 року Єрмак – глава Офісу президента України, замінивши не менш суперечливого Андрія Богдана.

Єрмак – за що йому віддають належне – разом з Зеленським не полишив Київ на початку війни, хоча США пропонували переїхати вищому керівництву України до Польщі – адже невідомо було, чи встоїть Київ в лютому-березні 2022 року.

Невдовзі після виборів, але перед великої війною. Володимир Зеленський та Андрій Єрмак відвідують Станицю Луганську на Донбасі 20 листопада 2019 року. Єрмак тоді ще був просто помічником і радником президента. Офіс він очолить через чотири місяці

У книзі про Зеленського «Шоумен» американського журналіста Саймона Шустера розповідається, що вони були нероздільними з перших годин війни, а увечері в бункері знімали стрес за келихом вина.

Нині західні ЗМІ пишуть, що ліжка Зеленського і Єрмака і далі поруч в підземному бункері Офісу президента. Вони проводять вільний час разом, часто граючи в настільний теніс та дивлячись старі класичні фільми. А вранці вони разом у фітнес-кімнаті тягають штангу та гантелі.

В чому вони сильно різняться – Зеленський є відданим сім’янином, має двох дітей з дружиною і першою леді Оленою, а Єрмак неодружений і не має дітей. А ще Єрмак зі зростом в понад 1,8 метра «височіє» над порівняно невеликого зросту Зеленським, коли вони стоять поруч.

«За всіма ознаками Зеленський і Єрмак є нероздільними друзями та довіреними особами одне в одного», – пише видання The American Conservative, говорячи, що Єрмак інтенсивно працює в кімнаті, що розташована двома поверхами нижче президентської кімнати в Офісі на Банковій.

«Немає стежини до Зеленського, яка б обійшла Єрмака. І в цьому є проблема», – казав один колишній керівник адміністрації президента журналісту Крісу Міллеру.

«Андрій Єрмак не є президентом України. Але він діє так, немов би ним є», – писав журналіст у статті влітку 2025 року.

Центр влади

За президента Володимира Зеленського його Офісу на чолі з Андрієм Єрмаком перетворився на головний центр влади в Україні. Всі кадрові рішення проходять через главу Офісу – від міністрів до послів, від керівників держкорпорацій до очільників обласних адміністрацій. Серед депутатів і в ЗМІ неодноразово можна було почути, що й нова прем’єр-міністр України Юлія Свириденко «є людиною Єрмака».

Андрій Єрмак у травні 2022 року. Йому, як і президенту Зеленському, віддають належне, що вони не полишили Київ в перші, найтяжчі, місяці війни

ЗМІ та політики постійно пишуть та говорять, що країною керують «п’ять-шість менеджерів» Офісу президента – особливо зовнішньополітичний напрямок, а верховодить цими менеджерами Андрій Єрмак.

Навіть до Єрмака опозиція прикріпила титул «віцепрезидент» – хоча такої посади, ясна річ, в українській Конституції немає. Як немає там, до речі, і згадки про керівника Офісу президента.

Але сконцентрувавши владу в руках президента та керівника його Офісу, дві найвпливовівші людини України, можливо, припускаються помилок – зокрема на зовнішньополітичну поприщі в часи, коли Україна залежить від Заходу в плані військової та фінансової допомоги.

Так, наприклад, після Вільнюського саміту НАТО 2023 року Україна почала підписувати двосторонні безпекові угоди про «гарантії безпеки» з майже трьома десятками країн, включно з Албанією та Люксембургом. І ті угоди подавались як значне досягнення. А зараз, коли говорять про перемир’я і можливий мир, Київ хоче нових «гарантій безпеки».

Так само Офіс президента активно працював з Глобальним Півднем щодо припинення війни, але зараз «мода» на Глобальний Південь вже минула в коридорах влади в Києві.

Саміт миру в Швейцарії 15 червня 2024 року. На «сімейному фото» за участі світових лідерів в центрі – президентка Швейцарії, президент Зеленський і Андрій Єрмак

Або взяти широко розрекламовані Офісом президента Саміти миру.

«Саміт миру – це найважливіший дипломатичний прорив України за всі роки незалежності. Так прокоментував результати Глобального Саміту миру керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини», – повідомляв Офіс президента після швейцарського Саміту миру, який відбувся в червні 2024 року.

Андрій Єрмак сконцентрував в своїх руках американський напрямок політики Києва

Так само Офіс президента, «монополізувавши» американський напрямок, за висловом одного колишнього дипломата, можливо, припустився помилки, очікуючи на перемогу демократки Камали Гарріс.

Як писало видання «Українська правда», ще за кілька днів до виборів у США в листопаді 2024 року, Андрій Єрмак не приховував задоволення тим, що новою господаркою Білого дому може стати Гарріс, а в результаті переміг республіканець Дональд Трамп, що мало тектонічний вплив на мирний процес щодо завершення війни.

«Не треба паніки, Камала виграє і ніякої катастрофи не буде», – цитувало видання Єрмака восени минулого року, і ці слова були сказані буквально за кілька днів до виборів у США.

Дональд Трамп приймає президента Зеленського у Білому домі 17 жовтня 2025 року. По праву руку від українського лідера – глава його Офісу Андрій Єрмак

Вже за Трампа під час пари зустрічей в Білому домі найближче до Зеленського – першим на дивані – навпроти віцепрезидента США Джей Ді Венса або держсекретаря Марко Рубіо сидів саме Андрій Єрмак.

Коли були українсько-американські переговори в Саудівській Аравії в березні 2025 року, то навпроти глави Держдепартаменту Рубіо сидить не його український візаві Андрій Сибіга, а Андрій Єрмак.

Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Ужгород, 29 січня 2024 року. Як видно на фото, в угорського міністра не могло бути сумніву, з ким насамперед він веде переговори

Цікаво, що не Володимир Зеленський, а саме Андрій Єрмак потрапив до 100 найвпливовіших людей планети 2024 року за версією американського журналу TIME.

«З моменту повномасштабного вторгнення, він (Єрмак) доносив месидж Зеленського світові, розбудовуючи сильну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об’єднуючи їх довкола тем – від санкцій до довкілля. На поворотному моменті для України та для демократії, Андрій Єрмак не лише служить рішучому лідеру, але і довів, що сам ним є», – писав тоді про Єрмака колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

«Сіамські близнюки». Але чи нависає відставка?

Андрій Єрмак, за даними депутата від опозиційного «Голосу» Ярослава Железняка, фігурує теж на «плівках Міндіча» під кодовим прізвиськом «Алі-Баба». На цих плівках, за даними НАБУ, зафіксовані корупційні оборудки в «Енергоатомі» обсягом біля 100 мільйонів доларів.

Раніше наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, аби переслідувати детективів НАБУ. А за даними депутата, він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні. Наразі коментарів Андрія Єрмака не було.

Вже відправлені у відставку міністри енергетики та юстиції. Але лунають і заклики до відставки й Андрія Єрмака.

І ці заклики чути не лише з табору опозиції, але і від деяких депутатів з провладної партії «Слуга народу».

Так до відставки Єрмака закликав депутат Федір Веніславський. Але всі визнають, що остаточне слово за президентом Зеленським.

Не важко було помітити, що в липні, коли відбувався наступ на незалежність НАБУ і САП, на додаток до скандування «Геть Єрмака!» були й картонки з написом англійською «F.ck Yermak!»

Київ, 24 липня 2025 року. «Картонкові протести». Тоді ще не було відомо, що на «плівках Міндіча» може фігурувати оточення президента України

Оглядачі, з якими спілкувалось Радіо Свобода, кажуть, що за роки спільної роботи і особливо в час війни Зеленський та Єрмак зійшлися дуже близько – вони – як «не розлий вода» – постійно разом. Тому відправити у відставку Єрмака Зеленському буде вкрай важко, навіть психологічно.

«Зеленський є офіційним лідером, а Єрмак його головним помічником, його головним управлінцем, головною кнопкою на пульті Зеленського. Вони так зійшлися, що є як сіамські близнюки. За понад п’ять років спільної роботи вони стали немов би одним цілим», – каже Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.

«Для Зеленського відставка Єрмака буде тим же, як відрубати собі праву руку. Ба більше, після відставки Єрмака головною мішенню опозиції був би вже сам Зеленський… Відставка Єрмака могла би стати невідворотною у випадку масових протестів й вимогою його усунення», – додає Фесенко.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на робочому місці. Січень 2023 року

Співрозмовники Радіо Свобода зауважують, що Зеленський довіряє Єрмаку як нікому іншому. Олена Прокопенко з Німецького фонду Маршала, каже Радіо Свобода, що відставка Єрмака може потягнути за собою «повноцінну політичну кризу».

«Парламент стане недіючим, Кабінет міністрів стане недіючим. І такої кризи Україна може не потягнути посеред повномасштабної війни і просувань Росії на лінії фронту», – каже вона.

За даними колишнього добровольця, блогера Борислава Берези, нині, коли пролунали заклики до відставки Єрмака, Зеленський ніби сказав у вузькому колі одному з підлеглих: «Андрія я не віддам».

Але газета The Financial Times пише нині, що відставка Єрмака може бути «неминучою».

«Зеленський накопичив владу на вершині держави під керівництвом свого всюдисущого керівника офісу Андрія Єрмака. За цією системою лояльності віддають перевагу перед компетентністю. Йому (Зеленському) потрібно змінити спосіб, яким він править, – пише газета. – Викидання за борт Єрмака, творця «вертикалі влади», а тепер громовідводу для суспільного невдоволення, здається неминучим».

Сам Володимир Зеленський в червні 2021 року (до Великої війни) говорив в інтерв’ю каналу 1+1: «Єрмак – реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною».