Як заявив після засідання уряду в понеділок прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш, чеську снарядну ініціативу розгляне 7 січня Рада безпеки Чехії.

Про це пише «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

За його словами, ця ініціатива — «у принципі, добра річ, і питання тільки в тому, чи обійшлася вона без корупції і зловживань». Після засідання Ради безпеки, сказав Бабіш, він запропонує остаточне рішення.

У п’ятницю новий міністр оборони Яромір Зуна заявив, що снарядна ініціатива не ставиться під сумнів, що чеська підтримка України триватиме, а Росія — агресор. При цьому відверто проросійська і фактично антиукраїнська партія SPD, яка висунула його на цю посаду, домагається повного припинення допомоги Україні і негайного скасування снарядної ініціативи.

Як повідомляло Інше ТВ, ще під час виборчих перегонів чеський політик-мільярдер Андрей Бабіш заявив, що скасує очолювану Прагою ініціативу з постачання Україні великокаліберних боєприпасів, якщо повернеться до влади.