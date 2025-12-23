Тест на громадянство покликаний оцінити знання функціонування та основних принципів фінського суспільства, а також прав та обов’язків людини.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерства внутрішніх справ, передає Інше ТВ.

Достатні соціальні знання можуть бути підтверджені успішним складанням вступного іспиту до університету однією з держмов. Особи, які здобули вищу освіту фінською або шведською мовою, звільняються від складання тесту на громадянство.

– Умови набуття громадянства вже були жорсткішими. Запровадження іспиту на громадянство ще більше зміцнює підхід, згідно з яким для набуття громадянства необхідно довести успішну інтеграцію у фінське суспільство та знання його цінностей, – прокоментувала нововведення міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

За організацію тесту відповідатиме міграційна служба Migri. Він буде проводитись в електронному вигляді фінською або шведською мовою.

Коментарі до законопроекту ухвалюються до лютого.

МВС Фінляндії планує запровадити іспит на громадянство на початку 2027 року.

Як повідомляло Інше ТВ, Німеччина скасувала процедуру прискореного громадянства