З ночі ворог масовано атакує Україну дронами та ракетами різного класу, в повітрі одночасно були 4 МіГи, носії ракет “кинджал”, пуски ракет здійснювалися з води, землі та повітря. Під прицілом традиційно енергетика, а віднедавна ще й залізнична інфраструктура. Атака була спрямована на центральні та західні області.

Як повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

“Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми, – повідомила Свириденко.

На зараз відомо, що на Хмельниччині внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. “Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням.

На Львівщині ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант. Вистоїмо, — повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На Тернопільщині через нічну масовану атаку введено графіки аварійних відключень електроенергії. Станом на 8:25 в області було відключено 280 тисяч споживачів .

На Житомирщині через ворожі удари загинула чотирирічна дитина. Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли, – повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

У Києві вже 5 постраждалих, одна жінка важко поранена.