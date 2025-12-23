Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя.

Більш ніж 650 дронів уже було, і значна частина – це «шахеди». Понад три десятки ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог. Але все ж залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару. На жаль, є втрати. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким.

Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад.

Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні. Треба бути відданими захисту життя, щоб нарешті досягти миру. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному лідеру, кожному політику, хто сьогодні не мовчатиме й засуджуватиме Росію за скоєне», – мовиться в повідомленні Президента.

