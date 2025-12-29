Переговори Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть привести до першої за понад п’ять років телефонної розмови українського лідера з Путіним.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника журналістів, організація прямих телефонних переговорів між главами двох країн стане для американського президента «дипломатичною перемогою».

Він нагадав, що російський і український президенти не розмовляли з липня 2020 року.

«У серпні та вересні 2024 року були можливості для розмови, але вони знову зникли, коли війська України увійшли в Курську область», — зазначило джерело.