27-28 грудня на території Миколаївської області зареєстровано три пожежі, дві з яких виникло в житловому секторі.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

В м. Снігурівка виникло займання електрощитової в промисловому магазині. Горіння ліквідовано власником на незначній площі до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Ніхто не постраждав.

Також двічі горіло в житлі. 27 грудня у м. Миколаєві виникла пожежа в житловому будинку. Вогнеборці ліквідували її на площі 40 кв. м.

Вранці 28 грудня горіло перекриття житлового будинку в іншому районі обласного центру. Пожежу площею 10 кв. м оперативно загасили рятувальники. Оперативними діями вогнеборців вдалось вберегти від знищення два житлових будинки.