У п’ятницю Ізраїль став першою країною, яка визнала Республіку Сомаліленд незалежною державою, через понад три десятиліття після того, як цей африканський регіон відокремився від Сомалі, причому мусульманська країна заявила про своє прагнення приєднатися до Авраамських угод.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр закордонних справ Гідеон Саар підписали декларацію від імені Ізраїлю, тоді як президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі підписав її від імені своєї країни, яка розташована в ключовому стратегічному регіоні на Африканському Розі.

Про це пише The Times of Israel.

Хоча жодна інша країна офіційно не визнала його, кілька держав, включаючи Великобританію, Ефіопію, Туреччину, ОАЕ, Данію, Кенію та Тайвань, підтримували зв’язкові офіси, а адміністрація Трампа в останні місяці сигналізувала, що може змінити свою позицію щодо сепаратистського регіону. Однак п’ятнична заява викликала гнів серед кількох регіональних держав, які звинуватили Ізраїль у підриві суверенітету та територіальної цілісності Сомалі.

У телефонній розмові з Абдуллахі Нетаньяху сказав, що дружба між країнами є «багатозначною та історичною».

«Ми маємо намір співпрацювати з вами в економічній сфері, сільському господарстві, в галузі соціального розвитку», — сказав Нетаньяху.

Нетаньяху запросив Абдуллахі з офіційним візитом до Ізраїлю. Абдуллахі сказав, що приїде «якомога швидше», згідно із заявою Ізраїлю. Офіс Нетаньяху також опублікував відео, на якому видно його телефонну розмову з Абдуллахі.

«Я хочу, щоб ви знали, що зараз, коли ми розмовляємо, я підписую офіційне визнання Ізраїлем Сомаліленду», – каже Нетаньяху Абдуллахі, додаючи, що нові відносини нададуть економічні можливості.

«Я дуже, дуже щасливий і дуже пишаюся цим днем, і хочу побажати вам і народу Сомаліленду всього найкращого», – сказав він.

Нетаньяху сказав, що декларація «відповідає духу Авраамських угод, підписаних за ініціативою президента [США] [Дональда] Трампа».

Угоди 2020 року були укладені за посередництва першої адміністрації Трампа та передбачали формалізацію Ізраїлем дипломатичних відносин з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном, а інші країни, включаючи Марокко, приєдналися пізніше.

За угодою з Марокко Ізраїль визнав суверенітет Рабата над спірним регіоном Західна Сахара.

Сомаліленд, сунітська мусульманська країна, насолоджувалася п’ятьма днями незалежності в 1960 році, протягом яких її визнав Ізраїль та 34 інші країни, перш ніж об’єднатися з Сомалі. Сомаліленд офіційно відокремився в 1991 році, коли Сомалі розпалася в анархії.

Сомаліленд розташований уздовж більшої частини узбережжя Червоного моря та фактично діяв як незалежна країна під час багаторічної громадянської війни в Сомалі, і в багатьох відношеннях є більш стабільною та функціонуючою державою, ніж саме Сомалі, з історією мирних, демократичних переходів влади. Протягом десятиліть Сомаліленд прагнув міжнародного визнання, і це було ключовим пріоритетом для Абдуллахі з моменту його вступу на посаду минулого року.

Відсутність міжнародного визнання перешкоджала доступу до іноземних позик, допомоги та інвестицій, і регіон залишається глибоко збіднілим.

Абдуллахі здійснив таємний візит до Ізраїлю в жовтні, зустрівшись з Нетаньяху, головою Моссаду Девідом Барнеа та міністром оборони Ізраїлем Кацем.

Зв’язки між двома урядами виникли, коли Ізраїль шукав країни, готові прийняти жителів Гази, яких він хотів виселити з Смуги під час війни — зусилля, які, схоже, зазнали невдачі через величезну міжнародну реакцію на ідею виселення жителів Гази.

Окрім потенційного дому для жителів Гази, центральною мотивацією Ізраїлю для поглиблення зв’язків із Сомалілендом є близькість останнього регіону до Ємену. Доступ до території та повітряного простору Сомаліленду полегшив би Ізраїлю проведення ударів та спостереження за підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами в Ємені.

У заяві Нетаньягу, в якій він оголосив про цей крок, він подякував Саару, директору Моссаду Девіду Барнеа та Моссаду за їхній внесок у просування визнання між двома країнами та «бажає народу Сомаліленду успіху, процвітання та свободи», – йдеться в його відомстві.

Саар написав на X, що в обох країнах будуть відкриті посольства та призначені посли.

Ізраїль, який дедалі більше ізолювався на міжнародному рівні під час війни в Газі, зробив пріоритетом розширення своїх зв’язків в Африці. У серпні Ізраїль знову відкрив своє посольство в Замбії після понад 50 років роботи.

Хоча цей незвичайний дипломатичний крок обіцяє переваги для Ізраїлю, деякі місцеві чиновники також висловили критику.

«Усі країни світу, окрім Ізраїлю, вважають Сомаліленд невід’ємною частиною Сомалі. Рішення визнати Сомаліленд незалежною країною повністю підриває аргумент Ізраїлю проти визнання незалежної палестинської держави», – заявив високопоставлений ізраїльський чиновник у ефірі новин Channel 12.

Цей крок також викликав гнів серед кількох регіональних держав, які заявили, що він підриває територіальну цілісність Сомалі.

Міністри закордонних справ Сомалі, Єгипту, Туреччини та Джибуті засудили визнання Ізраїлем Сомаліленду, заявив Єгипет у п’ятницю.

«Міністри підтвердили своє повне неприйняття та засудження визнання Ізраїлем регіону Сомаліленд, наголосивши на своїй повній підтримці єдності, суверенітету та територіальної цілісності».