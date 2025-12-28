В Італії правоохоронці затримали дев’ятьох осіб за підозрою у фінансуванні палестинського угруповання ХАМАС через благодійні структури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними прокуратури міста Генуя, затриманим інкримінують участь у діяльності організації та фінансову підтримку ХАМАС, який визнаний Європейським Союзом терористичним угрупованням.
Слідство встановило, що протягом останніх двох років підозрювані могли перерахувати пов’язаним із ХАМАС структурам близько 7 мільйонів євро. Кошти збиралися під виглядом гуманітарної допомоги.
Під час обшуків поліція також арештувала активи на суму понад 8 мільйонів євро.
Розслідування розпочалося після виявлення сумнівних фінансових операцій, пише Reuters.
Згодом його масштаби розширилися завдяки співпраці з правоохоронними органами Нідерландів та інших країн ЄС. Координацію дій між державами забезпечувало агентство Євроюст.