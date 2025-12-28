26 грудня у Миколаєві разом зібралися почесні гості, тренери та спортсмени, щоб підвести підсумки року, що минає.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

За підсумками річних показників було визначено 18 номінацій та сформовано 46 нагород:

Номінація «Краща спортсменка 2025 року з олімпійських видів спорту»

3 місце – Цомпель Ксенія, веслування на байдарках і каное, КДЮСШ «Олімп»

2 місце – Полозюк Аліна, фехтування, Школа вищої спортивної майстерності

1 місце – Валерія Перемета, художня гімнастика, КДЮСШ «Перемога»

Номінація «Кращий спортсмен 2025 року з олімпійських видів спорту»

3 місце – Коновалов Данило, стрибки у воду, КДЮСШ «Україна»

2 місце – Султанов Максут, греко-римська боротьба, Школа вищої спортивної майстерності

1 місце – Бориславський Богдан, велоспорт, СДЮСШОР з велоспорту

Номінація «Краща тренерка 2025 року з олімпійських видів спорту»

3 місце – Цомпель Ольга Анатоліївна, тренерка з веслування на байдарках і каное, КДЮСШ «Олімп»

2 місце – Павленко Лариса Миколаївна, тренерка з фехтування, СДЮСШОР з фехтування

1 місце – Гусева Ірина Вікторівна, тренерка з гімнастики художньої, КДЮСШ «Перемога»

Номінація «Кращий тренер 2025 року з олімпійських видів спорту»

3 місце – Супрун Володимир Віталійович, тренер-викладач СДЮСШОР з велоспорту

2 місце – Агарков Юрій Павлович, тренер-викладач СДЮСШОР з велоспорту

1 місце – Садовський Олександр Віталійович, тренер-викладач СДЮСШОР з велоспорту

Номінація «Краща спортсменка 2025 року з неолімпійських видів спорту серед юніорок»

3 місце – Овчар Світлана, кікбоксинг ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

2 місце – Палієнко Дар’я, кікбоксинг ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств є

1 місце – Судома Кароліна, кікбоксинг ВТКА ДЮСШ з єдиноборств

Номінація «Краща спортсменка 2025 року з неолімпійських видів спорту»

3 місце – Цуканова Ангеліна, кікбоксинг ІСКА, КДЮСШ Олімп

2 місце – Бровко Аліна, кікбоксинг ІСКА, КДЮСШ Олімп

1 місце – Тонконогова Надія, кікбоксинг ІСКА, КДЮСШ Олімп

Номінація «Кращий спортсмен 2025 року з неолімпійських видів спорту»

3 місце – Левченко Іван, кікбоксинг ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

2 місце – Полосенко Максим, кікбоксинг ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

1 місце – Прокопенко Андрій, кікбоксинг ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

Номінація «Краща тренерка з неолімпійських видів спорту 2025 року»

3 місце – Бондаренко Ірина, тренерка з кікбоксингу ІСКА, КДЮСШ Олімп

2 місце – Вороблевська Галина, тренерка з кікбоксингу ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

1 місце – Росовська Тетяна, тренерка з кікбоксингу ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

Номінація «Кращий тренер з неолімпійських видів спорту 2025 року»

3 місце – Волчан Олександр, тренер з кікбоксингу ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

2 місце – Хворов Сергій, тренер з кікбоксингу ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

1 місце – Фатич Максим, тренер з кікбоксингу ВТКА, ДЮСШ з єдиноборств

Номінація «Краща спортсменка 2025 року серед осіб з інвалідністю»

3 місце – Мальцева Ангеліна, пара-плавання, «Інваспорт»

2 місце – Чорноморова Софія, бадмінтон, «Інваспорт»

1 місце – Анна Гонтар, пара плавання, «Інваспорт»

Номінація «Кращий спортсмен 2025 року серед осіб з інвалідністю»

3 місце – Цвєтов Ігор, пара легка атлетика, є МСДЮСШОР з легкої атлетики

2 місце – Науменко Олег, фехтування на візках, «Інваспорт»

1 місце – Паламарчук Сергій, пара плавання,«Інваспорт»

Номінація «Кращий тренер 2025 року серед осіб з інвалідністю»

2 місце – Деркач Віктор, СДЮСШОР з легкої атлетики

1 місце – Яновський Геннадій, Центр «Інваспорт»

Номінація «Краща тренерка 2025 року серед осіб з інвалідністю»

2 місце – Нагієва Алла, КДЮСШ «Україна»

1 місце – Бойченко Оксана, КДЮСШ «Україна»

«Кращий спортивний заклад серед ДЮСШ – КДЮСШ 2025 року»

3 місце – КДЮСШ «Олімп» (очок 21273,5), директор Капур Світлана

2 місце – КДЮСШ «Перемога» (24355), директор Олександр Мунч

1 місце – ДЮСШ з єдиноборств (83531 очок), в.о. директора Росовська Тетяна

Номінація «Кращий спортивний заклад серед СДЮСШОР 2025 року»

3 місце – СДЮСШОР з легкої атлетики, директор Коржов Віталій

2 місце – СДЮСШОР з фехтування, директор Павленко Лариса

1 місце – СДЮСШОР з велоспорту, директор Кучеренко Ірина

В номінації «Краща команда міста Миколаєва з баскетболу 2025 року» перемогла міська баскетбольна команда клубу «Ніко-Баскет», срібний призер чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги сезону 2024-2025

В номінації «Краща команда міста Миколаєва з футболу 2025 року» перемогла команда U-19 Миколаївської СДЮСШОР з футболу. За результатами першого кола чемпіонату України з футболу національної ліги майбутнього серед дитячо-юнацьких команд сезону 25/26 команда U-19 посіла 2 місце.

В номінації «Краща команда міста Миколаєва з футзалу 2025 року» перемогла команда з футзалу КДЮСШ Олімп U-12, яка на чемпіонаті України посіла 6 місце з 18 команд.

