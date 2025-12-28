Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа серед американців із робітничого класу опустився до історично низьких рівнів, передає ЛБ.

Згідно з останнім опитуванням YouGov/Economist, лише 31% респондентів із доходом $50 тис. або менше схвалюють те, як Трамп виконує обов’язки президента; 65% не схвалюють, ще 4% не визначилися.

Як зазначає видання, це може позначитися на перспективах Республіканської партії восени 2026 року на проміжних виборах до Конгресу США та визначити другу половину президентства Трампа.

США й надалі стикаються з високими й зростаючими цінами та уповільненням ринку праці, що залишає менш заможних американців перед проблемою доступності життя.