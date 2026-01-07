Кабмін заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це повідомляє прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграм.

“Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду.

Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків.”