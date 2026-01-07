На виставці CES 2026 показали незвичну новинку – сонцезахисні окуляри з електронним затемненням, які дозволяють змінювати рівень темряви лінз буквально за секунду.

На це звернуло увагу Interesting Engineering, передає Уніан.

Новинка отримала назву Povec C1 і позиціонується як перші у світі електрокромні окуляри, призначені для повсякденного використання.

На відміну від звичайних окулярів із фотохромними лінзами, які темніють самі під сонцем, тут користувач сам керує затемненням. Для цього достатньо провести пальцем по сенсорній панелі на дужці окулярів.

Окуляри використовують електрокромну технологію – таку саму застосовують, наприклад, у автомобілях із дзеркалами, що автоматично затемнюються. При подачі струму лінзи стають темнішими, а за його відсутності – світлішими. Перемикання відбувається швидко і плавно, без затримок.

За словами розробників, такі окуляри особливо знадобляться спортсменам і активним людям – велосипедистам, бігунам і навіть туристам, яким часто доводиться переходити з яскравого світла в тінь і назад. Замість того щоб міняти окуляри або жмуритися, можна просто відрегулювати затемнення вручну.

Крім того, окуляри захищають очі від ультрафіолету, мають легку і міцну оправу, а вбудованого акумулятора вистачає приблизно на місяць використання. Заряджаються вони через USB-C.

Компанія планує почати продажі у 2026 році. Ціну поки остаточно не названо, але очікується, що вона буде в межах 250-350 доларів.