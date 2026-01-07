У Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

За версією обвинувачення, колишній голова суду отримав для себе та інших суддів Верховного суду 1,8 млн доларів від бізнесмена Костянтина Жеваго за позитивне рішення щодо права власності на 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Але у підсумку був затриманий тільки Князєв, а іншим суддів підозр не оголосили.

Гроші від бізнесмена Жеваго, нібито, передавалися за посередництва адвоката Олега Горецького, який уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Справу Князєва почали розглядати по суті з серпня 2024 року.

В останньому засіданні засіданні 5 січня 2025-го суд завершив досліджувати відеозаписи з обшуку квартири, в якій проживав обвинувачений. Князєв орендував помешкання на вулиці Богомольця — за 5-8 хвилин ходьби від Верховного суду, пише Судовий репортер.

Детективи Національного антикорупційного бюро ввірвалися в квартиру ввечері 15 травня 2023 року, коли звідти виходив друг Князєва Кирило Горбуров. Останній вже тоді співпрацював із бюро і, за версією обвинувачення, заніс у помешкання Князєва сумку з 450 тисячами доларів.

Працівники НАБУ вилучили сумку і виклали доларову готівку на диван, а потім на стіл і рахували гроші на спеціальній машинці.

У ніч із 15 на 16 травня 2023 року з 2 години 24 хв. до 5.39 в Києві оголошували повітряну тривогу. У цей час в квартирі Князєва тривали слідчі дії. На відео чутно вибухи. Князєв сперечався з детективами, чи не варто їм перерватися. Матір Князєва голосно коментувала, як багато дронів летить — «штук десять». Князєв наполегливо просив, щоб усі пройшли в укриття. Але працівники НАБУ не дозволяли. Зрештою, учасники слідчої дії вийшли в коридор — між двома стінами. На відео чутно, як мати Князєва молилася.

— Дрони летять над будинком. Ми чуємо мінімум 12-15 вибухів в районі урядового кварталу. Дрони збивали десь над будинками. Я пояснюю детективам НАБУ, що перекриття над будинками… Це сталінка 1933 року. Перекриття деревʼяні, — розповідав Князєв у засіданні ВАКС про те, як працівники НАБУ не відпустили його в укриття.

Тої ночі працівники НАБУ намагалися оглянути айфон голови Верховного суду, але той був захищений паролем. Тільки наступного ранку власник дав їм доступ за умови, що особисті матеріали публікуватися не будуть.

У телефоні Князєва знайшли фотознімки документів щодо права власності на обʼєкти нерухомості, документи близьких родичів Князєва про право власності на нерухоме майно в Туреччині і документи щодо проживання батька дружини Князєва в Туреччині, фото документів про відкриття банківських рахунків дружиною, документ щодо права власності батька дружини Князєва на приміщення у Києві на бульварі Лесі Українки.

Князєв пояснив, що не робив цих фото і вони, мабуть, зʼявилися на телефоні, тому що він із членами сімʼї використовував спільне хмарне сховище.

Прокурор Віталій Гречишкін каже, що на телефоні є фото документів щодо права власності на квартиру на вулиці Лютеранській. Фактичним власником квартири вважають Князєва і прокурор планує згадати про неї при вирішенні питання про конфіскацію майна.

— На щастя, ще судова система не працює таким чином щодо конфіскації майна третіх осіб, — відреагував адвокат Іван Староста.

Князєв з цього приводу повідомив, що квартира на Лютеранській орендувалась його дружиною, про що він завжди зазначав у майновій декларації.

Сторона захисту робила зауваження щодо підрахунку грошей і перепису купюр. Начебто, на відео зафіксовано, як понятий спить під час огляду вилучених коштів, а інший понятий грає на телефоні.

Князєв переконаний, що під час обшуку допомагав працівникам НАБУ, зокрема, коли назвав пароль до сейфу в службовому кабінеті голови Верховного суду.

— Детектив Черняховський каже: «В даному випадку людина посприяла слідству». Це були неодноразові такі розмови під час обшуку. Просили те сказати, те надати і це буде вам зараховано як сприяння слідству. Я вважаю це моральний вплив був на мене. Ми бачимо, що жодні ці обставини в обвинувальному акті не відображені. Це був обман. Але це частина моєї позиції, яку я пізніше вам розкажу, — сказав обвинувачений колегії суддів.

Адвокат Староста подав клопотання про визнання здобутих доказів недопустимими. Він каже, що НАБУ не мало підстав для невідкладного обшуку в квартирі Князєва — без ухвали слідчого судді.

У рамках негласних слідчих дій зафіксовано розмову Горбурова з Князєвим ще за 8 травня 2023 року. Зокрема, як вони, нібито, домовляються про зустріч для передачі другої частини неправомірної вигоди — на 15 травня.

12 травня 2023 детективи НАБУ сфотографували інформацію в мобільному телефоні Горбурова — переписку в месенджері з користувачем, якого ідентифікували як Князєва. З цих повідомлень вбачається, що Князєву 3 травня 2023-го вже, начебто, передана перша частина неправомірної вигоди. Тому адвокат вважає, що детективи знали, що планується 15 травня і мали б заздалегідь звернутися до слідчого судді за дозволом на обшук квартири Князєва.

Гроші в офісі Горецького

16 травня 2023-го проводився обшук в офісі компанії Горецького. Із сейфу з наліпкою, що він належить адвокатові, вилучили 737 тис. 900 доларів США, 3330 євро, 165 тис 500 грн. На частину цих коштів претендувала цивільна дружина Горецького Надія Басараб, яка говорила, що це її заощадження. «Мені що їх під матрацом тримати», — чути на відео з обшуку жіночий голос.

Пізніше співмешканка Горецького оскаржувала арешт грошей і стверджувала, що їй належать 93 500 грн., 3 330 євро, 37 800 доларів США та 110 000 доларів США. Ріелторка Надія Басараб значилась засновницею та директоркою ТОВ «Преміум Офіс Інвест». Компанія була зареєстрована в офісі адвокатського об’єднання «Горецький і партнери». Горецький уклав угоду про визнання винуватості і вилучені з офісу гроші конфіскували. А щодо компанії його співмешканки було порушено справу про банкрутство.

З автомобіля Горецького вилучили мобільний телефон, в якому виявили скриншоти переписки за 14 березня 2023 року з абонентом «Князь».

Князь: Все у тебя?

Співрозмовник: Было руководство службы, чтобы поддержать К. Думаю, будем откладывать. Часть нал у меня. Остальное на безнале.

Князь: На безнале есть по факту?

Співрозмовник: Да, все нормально.

Князь: Хорошо, я буду работать на отложение. Как дальше пока непонятно. Обрабатывали сегодня младших.

15 березня 2023

Князь: Отложили. Поговорим. На 19.04.

Співрозмовник: Ок.

30 березня 2023

Співрозмовник: Привет, по Ж готов. Завтра друг передаст.

Князь: Ок. Пусть у вас будет. По банку условия работы есть?

Співрозмовник: Лучше б передал. Хранение сложное.

Князь: Да мне тоже, честно говоря. Я же не пораздаю сейчас на руки.

Співрозмовник: Понял.

За версією обвинувачення, учасником розмови є особисто Князєв. Йшлося про відкладення розгляду судової справи щодо Полтавського ГЗК і передачу неправомірної вигоди та її тимчасове зберігання у власника мобільного телефону, тобто Горецького. А «Ж» у цьому контексті вважається, що це Костянтин Жеваго.

Князєв заперечував з приводу цього доказу, кажучи, що телефон Горецького містить велику кількість інформації, що є адвокатською таємницею.

Суд повідомив, що пізніше досліджуватиме дані з цього телефона в закритому засіданні.

Прокурор планує допитати Горецького як свідка з приводу переписки в телефоні і вилучених коштів.

— Серед цих коштів (із сейфу — ред.) є частина предмету неправомірної вигоди. Розподіл неправомірної вигоди здійснювасвя… Крім того, що мали намір передати для Князєва і суддів Великої палати Верховного суду. Частина коштів зберігалась у пана Горецького в приміщенні юридичної фірми в його сейфі. Ці обставини будуть підтверджені свідком, заяленим до допиту в подальших судових засіданнях.

Адвокат Староста хотів від прокурора конкретики, скільки саме коштів з сейфа були неправомірною вигодою і стосуються справи Князєва.

Головуючий суддя сказав, що повернеться до цього питання після допиту свідків.

***

Суд вкотре продовжив Князєву покладені на нього обовʼязки.

Прокурор стверджує, що досі є ризики переховування і впливу обвинуваченого на недопитаних свідків. Частина інкримінованої неправомірної вигоди досі не знайдена. За Князєва внесли 18 млн грн застави, що є приблизним еквівалентом невідшуканих коштів.

