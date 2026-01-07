Вчора, 6 січня, на доріжках столичного клубу «Ля Флєш» були розіграні особисті нагороди Всеукраїнських змагань найсильніших з фехтування на рапірах серед юніорів та юніорок.

Турнір зібрав понад 80 учасників та учасниць з Києва, Львова, Миколаєва, Чернівців та Білої Церкви та відбувся у форматі «пулі» та туру прямого вибування з втішними боями.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, жіночі змагання завершилися впевненою перемогою представниці Миколаєва Мілани Степовик (МСДЮСШОР «Динамо», МФКФК). Чинна чемпіонка України серед юніорок без поразок пройшла тур прямого вибування та у фіналі в напруженому поєдинку здолала киянку Світлану Бризгалову (КМШВСМ/ОФКІІП) з рахунком 15:11.

