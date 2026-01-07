У січні – грудні 2025 року платники податків Миколаївщини забезпечили до місцевих бюджетів майже 11,5 млрд грн податкових платежів, що на 1,8 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як зазначили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це свідчить про те, що суб’єкти господарювання регіону з відповідальністю ставляться до сплати податків і зборів.

У розрізі бюджетоформуючих податків надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 7,7 млрд грн, єдиного податку –1,9 млрд грн, земельного податку – 1,2 млрд гривень.

За цими показниками – сумлінна праця платників податків Миколаївщини, яка сприяє нашій якнайшвидшій перемозі та відновленню економічного потенціалу країни. Дякуємо усім, хто сьогодні працює і сумлінно сплачує податки. Ми намагаємося надати фахову допомогу кожному, хто відповідально виконує вимоги законодавства і сумлінно сплачує податки. Нещодавно відкрито Офіс податкових консультантів – новий сервіс, звернувшись до якого кожен може отримати якісну консультацію з податкових питань, – зазначили в ДПС Миколаївщини