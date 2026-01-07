У Нікосії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Про що говорили, повідомили в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

Глава держави привітав Кіпр із початком головування у Раді Євросоюзу.

«Дякую за вашу підтримку, особливо за гуманітарну підтримку під час цієї війни та російських атак», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили підтримку євроінтеграції України під час головування Кіпру в Раді Євросоюзу та якнайшвидше відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на сильні рішення та реальний прогрес протягом цих шести місяців.

Крім того, ішлося про оборонну підтримку України, посилення ППО, постачання дронів та участь Кіпру в програмах PURL і SAFE.

Глава держави окремо відзначив участь Кіпру в Коаліції охочих. Лідери обговорили дипломатичну ситуацію і спільні з американськими та європейськими партнерами зусилля для досягнення достойного миру.

Окрема увага – важливості посилення санкцій проти Росії, зокрема запровадженню додаткових обмежень проти тіньового флоту РФ та пропозиціям до 20-го санкційного пакета Євросоюзу.

Також президенти говорили про гуманітарну підтримку: реабілітацію поранених воїнів і лікування дітей.

