Очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко.

За словами Зайченка, зниження температури традиційно призводить до зростання споживання електроенергії, однак самі морози не становлять головної загрози для енергосистеми.

“Зниження температури завжди призводить до збільшення споживання електроенергії, це закономірно. Але не морози, а російські обстріли для нас зараз є основною проблемою”, – наголосив він.

Голова “Укренерго” пояснив, що погодні умови є прогнозованими, і навіть у нинішній складній ситуації енергосистема може бути підготовлена до роботи в умовах сильних холодів.

Зайченко зазначив, що станом на початок жовтня енергосистема України була повністю готова до проходження зими – як у частині генерації, так і щодо роботи системи передачі.

Водночас серія масованих російських ракетно-дронових атак упродовж минулого року суттєво погіршила ситуацію.

Як пояснив очільник “Укренерго”, саме російський енергетичний терор змусив запроваджувати вимушені обмеження електропостачання.

За прогнозом “Укренерго”, якщо температура повітря на кілька днів знизиться до рівня близько -20 градусів, для стабілізації енергосистеми можуть бути посилені обмеження.

“Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно – це плюс одна черга до графіків погодинних відключень”, – повідомив Зайченко.

Він підкреслив, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів.

Голова правління “Укренерго” наголосив, що найбільшим ризиком залишаються можливі удари РФ по енергетичній інфраструктурі, особливо на тлі сильних морозів.

“Спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання – просто неможливо”, – каже Зайченко.

Нагадаємо, російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по об’єктах у різних регіонах країни – від сходу до заходу та з півночі на південь.