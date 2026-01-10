Подія сталась сьогодні, 10 січня, приблизно о 00:30 на вулиці Миру селища Березнегувате у Баштанському районі. На 39-річну жінку-пішохода, яка котила мопед Honda Dio, скоїв наїзд невстановлений водій на невстановленому транспортному засобі, після чого зник із місця події.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 39-річну жінку з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Нині вона перебуває у лікарні, її стан оцінюють, як тяжкий.

Наразі поліцейські встановлюють транспортний засіб та водія, причетного до скоєння злочину.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

