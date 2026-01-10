На тлі озвучених президентом США Дональдом Трампом територіальних претензій США на Гренландію лідери політичних партій цієї автономної території Данії продемонстрували єдність щодо майбутнього острова.

Про це інформує ERR.ee, передає Інше ТВ.

“Ми не хочемо бути американцями, ми не хочемо бути данцями, ми хочемо бути гренландцями”, – мовиться в спільній заяві лідерів п’яти партій гренландського парламенту.

Автори поширеної 9 січня заяви закликали США відмовитися від зневажливої ​​позиції щодо найбільшого острова планети. “Майбутнє Гренландії має вирішуватися гренландським народом”, – зазначається у заяві.

Того ж дня Трамп вкотре пригрозив застосувати силу для захоплення Гренландії.

“У зв’язку з Гренландією ми щось зробимо, подобається їм це чи ні”, – заявив він у Білому домі.

За словами американського президента, він хотів би досягти угоди простим шляхом. “Але якщо ми не можемо зробити це простим шляхом, ми зробимо це важким шляхом”, – додав він.

При цьому Трамп послався на інтереси національної безпеки США, заявивши, що навколо Гренландії надто багато російських та китайських кораблів. “Ми не дозволимо Росії чи Китаю окупувати Гренландію”, – наголосив він. При цьому глава Білого дому висловив упевненість, що росіяни чи китайці захоплять Гренландію, якщо цього не зроблять американці.

